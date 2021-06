Marciapiedi divelti e rifiuti in via Volontari della Libertà: l'appello dei residenti

Rifiuti e degrado in via Volontari della Libertà, nel popoloso quartiere di Torrione a Salerno. Un lettore ci segnala che da tempo ci sono delle buste contenenti spazzatura che non vengono raccolte e marciapiedi divelti che andrebbero messi in sicurezza.

I residenti auspicano un intervento diretto da parte degli uffici comunali per favorire una riqualificazione della zona, molto frequentata da pedoni e automobilisti.