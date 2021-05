Marciapiedi sconnessi al Parco Arbostella: Musto (Lega) fa appello a Caramanno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ecco come è ridotto il marciapiede intorno al plesso scolastico Arbostella: pavimentazione irregolare con avallamenti che in alcuni punti sono addirittura sollevati e che costituiscono un vero pericolo per coloro che utilizzano quel percorso .. ( bambini e anziani ) e naturalmente il Comune di Salerno resta inerme dinanzi a queste segnalazioni… poi se arrivano richieste di risarcimento danno che problemi ci sono pagano i cittadini Salernitani.Il Parco arbostella ormai è diventato solo un quartiere da utilizzare per i consensi elettorali per poi abbandonarlo. Assessore Caramanno lei che frequenta la zona ogni 5 anni e solo durante le tornate elettorali potrebbe intervenire presso gli appositi uffici per far ripristinare questo scempio. La capisco sono anche io tifoso della Salernitana ma per me viene prima la tutela del cittadino e quindi sarebbe opportuno che da amministratore locale segnali anche lei queste problematiche.

Vincenzo Musto

Residente Parco Arbostella

Dirigente Lega Salerno