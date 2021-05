Mare sporco e chiazze di schiuma a Salerno: la segnalazione

Mare color smeraldo sotto il sole, a Salerno, sì, ma "completo" di schiuma e sporcizia che galleggiavano a vista d'occhio in acqua. Non è ancora iniziata la bella stagione e già si notano le conseguenze degli scarichi illeciti che deturpano l'ambiente. Tanta amarezza nei lettori che ci hanno segnalato il mare in pessime condizioni, in una giornata dal sapore estivo.