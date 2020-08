Mare sporco, tra bolle e alghe a Salerno: la segnalazione

Innumerevoli, gli scatti dei lettori in merito alla pessima condizione del mare salernitano. "Siamo stanchi di non poterci tuffare in mare: che estate è senza la possibilità di bagnarsi? - chiede un gruppo di lettori - Con questo caldo, poi, davvero insopportabile il disservizio causato dall'inettitudine degli enti preposti".

L'appello

Salernitani e visitatori, dunque, chiedono che si prendano provvedimenti per rendere migliori e monitorare le condizioni del mare del nostro litorale.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella



Gallery