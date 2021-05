Mare sporco a Salerno, i bagnanti restano in spiaggia: la segnalazione di un lettore

Nei giorni scorsi, infatti, pare ci fossero delle montagnelle di sabbia che sono state, successivamente, distribuite in mare, dove in un paio di giorni dovrebbe depositarsi sul fondale

Mare sporco, questa mattina, tra i comuni di Salerno e Vietri sul Mare. In particolare, nei pressi dell’ingresso del porto commerciale. Sembra che a causarlo sia stato il trattore utilizzato per appianare la sabbia. Nei giorni scorsi, infatti, pare ci fossero delle montagnelle di sabbia che sono state, successivamente, distribuite in mare, dove in un paio di giorni dovrebbe depositarsi sul fondale. Nonostante il mare sporco, comunque, in tanti hanno affollato la spiaggia per godersi un pò di relax sotto il sole primaverile.