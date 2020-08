Mare sporco a Salerno: la foto shock di un nostro lettore

Nuove segnalazioni di mare sporco a Salerno. Schiuma, acqua torbida, tante alghe: è questa l’immagine che, questa mattina, un bagnante ha inviato alla nostra redazione. La foto è scattata dal litorale di Torrione, ma immagini simili sono state visibili nei giorni scorsi anche in altri quartieri, come Mercatello e Torre Angellara. Un problema, quello dell'inquinamento del mare, che da anni si verifica in varie zone del capoluogo.

