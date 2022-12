Materassi, rifiuti e vestiti abbandonati in via Torrione: la denuncia

Materassi, rifiuti, cartoni e vestiti abbandonati sul marciapiede di via Torrione e in alcune stradine adiacenti. E’ questa l’immagine - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - che, da alcuni giorni, ha una delle principali arterie stradali del quartiere di Torrione.

L'appello

L’auspicio è che vi sia un maggiore senso di responsabilità da parte dei cittadini e, contemporaneamente, una attenzione più incisiva da parte degli addetti alla pulizia delle strade.