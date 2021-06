Materasso abbandonato da un mese: la denuncia di un lettore

Da oltre un mese un materasso giace abbandonato vicino all’Istituto Smaldone di Salerno situato in via Vito Lembo. A segnalarcelo un lettore che si domanda: “Mi chiedo ma gli operatori ecologici che puliscono al mattino non dovrebbero segnalare la cosa?”. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano in tempi rapidi per restituire decoro alla zona.