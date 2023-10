Metro inesistente senza le partite della domenica

Mi chiedo se sia possibile che la domenica la gente venga abbandonata in stazione semplicemente perché non ci sono partite e quindi le corse delle metro vengono tagliate l'una sull'altra questa è la famosa metropolitana di De Luca totalmente inutile e che lascia le persone a piedi senza possibilità di collegamenti e parla di una possibile corsa aggiuntiva verso l'aeroporto di Salerno che ancora deve essere costruita? Pensasse prima a sistemare le corse che non esistono