Micro-discarica nel plesso scolastico Mazzetti: la denuncia di Bennet

“Dispiace che agenzie educative che dovrebbero insegnare ai nostri ragazzi il rispetto dell’ambiente, differenziano male o non differenziano affatto i rifiuti che producono". Lo ha detto Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita, a Le Cronache, riferendosi al plesso scolastico “Mazzetti” dove, nel cortile interno, sarebbero state ammassate una decina di grosse buste nere di cui, a causa del colore, non è stato possibile intravedere il contenuto, Rinvenuti, inoltre, bidoni stracolmi di spazzatura non differenziata, "cartoni non conferiti e lasciati alle intemperie da chissà quanto tempo“.

La denuncia

Bennet, dunque, denuncia "una vera e propria micro discarica che abbiamo già segnalato al comando di polizia municipale, affinché venga effettuato un sopralluogo per accertare le responsabilità di chi ha commesso e consentito in uno spazio di proprietà pubblica tale scempio“.