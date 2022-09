Microdiscariche e verde incolto: è ancora allarme degrado a Salerno

Sono numerose le segnalazione che ci hanno inviato i lettori in merito a situazioni di degrado diffuso sul territorio comunale di Salerno.

Le segnalazioni

Critica la situazione in via Pironti e presso il Parco Pinocchio, dove sono stati segnalati rifiuti nelle aiuole. Una microdiscarica, invece, è stata scoperta in via Giulio Pastore, al confine con Pontecagnano Faiano. Ma non è tutto: altre situazioni di degrado sono segnalate in via Carlo Liberti (verde incolto) nel quartiere Europa e sul lato est del Trincerone, dove gli attrezzi ginnici sono stati danneggiati dai vandali.