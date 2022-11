Controlli per scongiurare nuove microdiscariche, Salerno Pulita: "In città c'è il monitoraggio come in altre realtà"

Anche ieri è stata una giornata di controlli per gli operatori di Salerno Pulita, per arginare il fenomeno della nascita di microdiscariche in città e per limitare il problema dell'errato conferimento dei rifiuti.

La precisazione

"Qualcuno, negli ultimi mesi, ha ironizzato sull'attività che i nostri operatori, insieme agli agenti della Polizia Municipale, portano avanti sul territorio - hanno scritto gli operatori - l'azione messa in campo da Salerno Pulita è identica a quanto sta accadendo in altri comuni d'Italia come Roma, Bologna, Firenze e Reggio Emilia, solo per citare i casi piu' importanti. Ebbene, in questi centri sono stati creati dei nuclei, per salvaguardare il decoro delle città, impegnati a contrastare il fenomeno delle micro discariche", hanno precisato da Salerno Pulita.