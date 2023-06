Emergenza api nel quartiere di Torrione: residenti preoccupati

E’ emergenza api nel quartiere di Torrione a Salerno. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, decine e decine di api si sono rifugiate sopra ad alcuni alberi nella centralissima via Posidonia, di fronte ad una palazzina. E’ stato necessario chiudere l’area in questione per impedire ai pedoni di percorrere il marciapiede. C’è grande preoccupazione da parte dei residenti per la loro presenza.