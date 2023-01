Paura degli allagamenti, i residenti della Starza a Nocera scrivono al sindaco

Sono preoccupati i residenti della zona Starza, a Nocera Inferiore, in ragione dei rischi legati alla rottura degli argini della Solofrana e al pericolo degli allagamenti. Così come accaduto nelle settimane scorse, in ragione di piogge, non sempre forti, ma sufficienti a creare disagi che oramai sono ventennali per chi abita in quelle zone.

La richiesta

In tal senso è pronta una richiesta da inviare al sindaco Paolo De Maio, per un sopralluogo dei tecnici lungo il corso d’acqua che attraversa il quartiere per mostrare le criticità. La scorsa settimana, l'acqua aveva superato gli argini in diversi tratti. Poi l'emergenza era rientrata. Tuttavia, resta la paura per le famiglie, tante, che vivono in quell'area. I punti in cui il torrente attraversa la zona sono 3. Quello a ridosso della caserma Libroia, quello in traiettoria della chiesa di San Francesco e alle spalle del tribunale, dove c'è il ponte di via Fratelli Buscetto. All’amministrazione i cittadini chiedono di fare da tramite con la regione Campania affinché si programmino degli interventi di somma urgenza, in attesa che un più ampio e complessivo progetto, come il “Grande Sarno”, venga portato a compimento.