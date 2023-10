Bottiglie in vetro contro auto in sosta a Nocera, la rabbia dei cittadini: "Abbandonati!"

Auto vandalizzate a colpi di bottiglie di vetro. Accade a Nocera Inferiore, di sera, giorni fa, come segnalato da un cittadino via social. L'episodio intorno alle 21, in via Vitolo, a danno di diverse auto in sosta. Il messaggio condiviso fa da appello all'amministrazione comunale per intervenire quanto prima, nel ripristino della sicurezza della cittadinanza tutta

La denuncia

"Le auto e le moto parcheggiate in via Vitolo sono state vandalizzate con lanci di bottiglie di vetro. Chi ha compiuto questo gesto si deve solo vergognare e la vita provvederà a compensare quello che ha fatto. Le persone perbene sappiano che parcheggiare lì non è sicuro (nonostante una caserma dei carabinieri a 30 metri). Cosa dobbiamo attendere ancora signor sindaco e giunta comunale tutta? Ce ne andiamo da Nocera? Vi lasciamo da soli? Voi ci avete già lasciati soli intanto"