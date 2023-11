Vibrazioni e rumori, i residenti contro l'installazione dei dossi artificiali

Palazzi che vibrano e rumori molesti, i residenti di via Gabola scrivono al Comune di Nocera Inferiore per il problema che starebbero creando i dossi installati di recente lungo l'arteria stradale.

La lettera

La missiva è stata indirizzata anche al comando di polizia municipale. I problemi si registrano soprattutto nelle ore notturne. Il passaggio e la circolazione dei mezzi pesanti e degli autobus provoca rumori e disturbi acustici, oltre a generare vibrazioni di soffitti e pareti delle abitazioni che si trovano lungo la strada. Nella lettera viene richiamato anche il Codide della strada, che vieta l'installazione di dossi artificiali nelle strade utilizzate per servizi di emergenza. Via Gabola dista poco dalla caserma dei vigili del fuoco, così come si collega alla strada che conduce a Pagani, al mercato ortofrutticolo. I residenti hanno proposto di piazzare, in alternativa, strumenti ottici come telecamere e autovelox per prevenire incidenti