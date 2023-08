Emergenza topi e insetti a Nocera Inferiore, la denuncia

Emergenza insetti e topi a Nocera Inferiore. Lo denuncia il consigliere all'opposizione Giovanni D'Alessandro, che si rivolge all'amministrazione comunale per interventi immediati: "L'Assessore Mercede - scrive - dovrebbe essere più attivo per evitare che in città prolifino insetti, zanzare, blatte, ratti e quant'altro. Occorrono una prevenzione adeguata e una pulizia delle strade che finora non si sono viste"

La denuncia

Anche sui social diversi cittadini hanno denunciato la situazione di degrado: "Abito in via Vico, vicino al fiume - scrive una donna - e la sera siamo invasi da animaletti tipo zanzare e topi. E' uno schifo, ogni anno si presentano. La sera sono costretta a cenare ciusa dentro. Non sono l'unica a lamentarsi"