Discariche di rifiuti a cielo aperto a Nocera Inferiore, la denuncia dell'opposizione

Sversamento illecito di rifiuti in varie zone del territorio di Nocera Inferiore. Vere e proprie discariche a cielo aperto, come testimoniato dalla foto (cliccare per ingrandirla) pubblicata dal consigliere di minoranza, Giovanni D'Alessandro.

La denuncia

"Questa la situazione di alcune zone della Città: Vescovado, Fosso Imperatore, via Carrara d'Amora. - scrive il consigliere - Noi della minoranza consiliare segnaliamo quotidianamente, ma serve l'intervento tempestivo dell'Amministrazione comunale per risolvere questi problemi. In città sono installate videocamere per scovare chi conferisce rifiuti in maniera abusiva, ma chi le monitora? Perché nessuno viene mai sanzionato per questi sversamenti?"