Lavori per la rete fognaria e rifiuti, "via Solimena a Nocera è un disastro"

Dopo i lavori per la rete fognaria, via Solimena resta in condizioni pietose. Lungo i marciapiedi ci sono rifiuti abbandonati e persino parte della pavimentazione, adagiata sulle mura delle abitazioni, mentre sul marciapiede vi è il concreto rischio di farsi male. Lo testimoniano diverse foto diffuse dai cittadini attraverso i social

Lo sfogo

"Niente da fare - scrive un cittadino - via Solimena si trova nello stato più totale di abbandono. Non bastava il manto stradale dei più fatiscenti in Italia ormai e questo dovuto alla lentissima realizzazione di varie opere, per cui ci sono voluti quasi 2 anni! Ci si aggiunge il totale abbandono della pulizia, non si vede uno spazzino neanche per miraggio. Il ritiro della spazzatura, in questo caso dei cartoni, come sempre ridicolo poiché questi cartoni stanno qui da 15 giorni e ognuno se ne lava le mani. Fatemi capire che strada intraprendere per un po’ di normalità! Vergogna"