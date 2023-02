"Finti addetti dell'Enel in giro tra le case", la segnalazione a Nocera Superiore

Falsi addetti all'energia girano per case ed indirizzi, è allarme truffa. Lo hanno segnalato più persone a Nocera Superiore, attraverso i social, riguardo una coppia che si fingerebbe addetti all'Enel o di altre compagnie, con ben altri scopi. Forse di rubare o di far firmare contratti all'insaputa dei proprietari di casa.

La segnalazione

"Attenzione - scrive una donna - girano due malviventi e si spacciano per gli addetti all energia. Si sono presentati nel mio palazzo, anzi anche fuori alla mia porta". Le fa eco un'altra nocerina: "Io li ho visti a via Vincenzo Russo ,nei pressi di Mamma G razia (pasticceria) che salivano a piedi verso le ore 16"