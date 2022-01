Covid a Nocera Superiore, l'appello di una famiglia: "Positivi da otto giorni e con i rifiuti in casa"

Disagi, a causa del Covid, per una famiglia di Nocera Superiore. "Siamo positivi da otto giorni e nonostante abbiamo avvisato chi di dovere la spazzatura non e? stata non è stata ritirata" ci scrive un lettore, che esprime tutto il suo rammarico per quella che viene considerata una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione comunale.

La denuncia

L'amarezza è tanta: "Ieri abbiamo ulteriormente allertato i servizi di competenza ma niente. Vittime di un’amministrazione fantasma....e noi sommersi dai rifiuti!". L'auspicio è che vi sia un intervento, in tempi rapidi, da parte degli uffici comunali competenti.