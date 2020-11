Bivacchi e degrado: l'ex Ostello della gioventù è di nuovo terra di nessuno

Vetri rotti, calcinacci, giacigli improvvisati, coperte e materassi: l'ex ostello della gioventù è nuovamante occupato da abusivi. La struttura è abbandonata ma non presidiata, non recintata. E' presa d'assalto nelle ore notturne. Protestano i residenti nel quartiere di Torrione.

I dettagli

L'ex ostello è terra di nessuno ed i cittadini chiedono l'intervento delle istituzioni per evitare che possa consumarsi il dramma. Il fotoreporter Guglielmo Gambardella ha fatto luce su degrado e disagio. Le immagini sono inequivocabili: ci sono abiti dismessi, varchi improvvisati, finestre spalancate. Tutto lascia ipotizzare la presenza di persone all'interno. Nei pressi della struttura c'è tanta spazzatura non raccolta. Urge un giro di vite per garantire sicurezza e restituire decoro.