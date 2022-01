Paletto abbattuto a Salerno, la protesta dei residenti: "Pericoloso per pedoni e automobili"

In via Benedetto Croce, a Salerno, c'è un paletto abbattuto da tempo. "Molto pericoloso si può inciampare. Il paletto può finire anche in mezzo alla strada", dicono i residenti.

La protesta

Non c'è stata manutenzione, il paletto non è stato rimosso né messo in sicurezza. I cittadini hanno documentato tutto, alcuni lettori hanno inviato foto a Salerno Today