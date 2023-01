Palo cade su un'auto in sosta a Salerno, i residenti: "Nessuna manutenzione"

Probabilmente sono state le raffiche di vento a sradicare il palo che, ieri, in via Scaramella, a due passi dal Corso Garibaldi, è finito su un'auto in sosta. Tuttavia, come è evidente anche dagli scatti forniti da una lettrice, il palo era arrugginito alla base e pertanto già a rischio caduta, a prescindere dalle condizioni meteo: "C'è una totale assenza di manutenzione in città - osserva una salernitana - Il palo è finito sulla vettura in sosta. Se fosse finito su un passante, invece dei danni, si sarebbero registrati feriti: è accettabile tutto questo in una città che si definisce turistica?".

La denuncia

"Prima che turistica, Salerno dovrebbe essere sicura e tutelare i suoi abitanti - incalza la lettrice- Se manca la manutenzione, nessuno è al sicuro e basta una folata di vento per arrecare disagi e mettere in pericolo l'incolumità di noi residenti", ha concluso. L'auspicio, dunque, è che il Comune possa provvedere a rafforzare i servizi di manutenzione, per tutelare cittadini e turisti.