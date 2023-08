Sette panchine "buone" tra due palazzine, tre "rotte" sul lungomare: la denuncia di un cittadino

E’ polemica per la presenza delle panchine a Salerno. A segnalarci un’anomalia è un lettore: “In via Michele Pinzone tra due palazzine popolari, sono state messe 7 panchine di legno (in ottimo stato) ; mentre in Lungomare Colombo sono state messe 3 o 4 panchine (tutte rotte e inagibile). A questo punto mi viene un sospetto: sono più importanti gli abitanti di via Michele Pinzone o sono meno importanti i cittadini salernitani? A voi l’ardua sentenza”.