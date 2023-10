Danni alle auto in sosta nei pressi del The Space, gli automobilisti: "Ritorsioni dei parcheggiatori abusivi"

Nuovi vandali in azione, a Salerno: esattamente in zona stadio Arechi, sono state segnalate auto in sosta danneggiate. Le vetture prese di mira da ignoti erano parcheggiate nelle aree non gestite da Salerno Mobilità, poco distante dal multisala The Space.

Il sospetto

Vetri e sportelli danneggiati, dunque, lo scorso fine settimana che, secondo alcuni cittadini, sarebbero opera dei parcheggiatori abusivi a cui non sarebbe stato consegnato il denaro dagli automobilisti. L'auspicio è che vengano incrementati i controlli, a tutela della sicurezza e della legalità.