Parcheggiatori abusivi in diverse zone della città, la denuncia di un lettore

Un nostro lettore ci segnala la presenza di parcheggiatori abusivi in diversi punti della città. Dall'area parcheggio antistante lo stadio Vestuti a via Ligea, in zona porto; da Fratte fino allo stadio Arechi. Il sistema denunciato è sempre lo stesso: chi parcheggia deve lasciare un'offerta, anche pochi spiccioli, per evitare di ritrovare l'automobile danneggiata.

L'appello

L'appello è rivolto alle forze dell'ordine e alla polizia municipale, affinché intensifichino le azioni di controllo nei parcheggi della città.