"Parcheggiatori abusivi anche vicino alle strisce blu": la denuncia di un lettore

Tornano a dilagare i parcheggiatori abusivi, anche nei pressi delle strisce blu. A denunciarlo è un nostro lettore: “Pretendono soldi anche se si parcheggia a pagamento ma io non ho ceduto. Perché – si domanda - non si procede ad un controllo capillare da parte delle forze dell'ordine?”.

Il caso

Una problematica, quella dei parcheggiatori irregolari che presidiano le aree di sosta, che non sembra vedere una soluzione definitiva. L’auspicio è che vi sia una presenza più costante dei vigili o delle forze dell’ordine, magari in borghese, per contrastare maggiormente questo fenomeno.