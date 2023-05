"Parcheggio del mercato di Torrione nel caos, a scapito dei residenti": la denuncia di un lettore

Il parcheggio adiacente al mercato di via Sabato Robertelli, a Torrione, vive in una situazione di totale caos. A segnalarcelo un residente Giuseppe Citro: “Da tempo ormai sono state tolte le barriere di entrata e di uscita e tutti i giorni dalle 8,30 alle 13,00 si entra nel caos totale, e dopo le 13,30 diventa terra di nessuno, si entra in controsenso, si parcheggia gratis e come capita. Il tutto a discapito dei residenti e di chi paga regolarmente l'abbonamento per poter parcheggiare l'auto, di 20 euro al mese, se si è fortunati si trova un posto, i restanti sono occupati dalla stragrande maggioranza da auto senza Ticket”.

L'appello

Nel mirino, inevitabilmente, finisce la società municipalizzata che si occupa della gestione del parcheggio: “ Salerno Mobilità è praticamente assente sia fisicamente che organizzativamente e la polizia municipale altrettanto. Ormai sono anni che si va avanti in questo assurdo disinteresse del Comune e altri enti preposti. Il piazzale è un misto tra una giostra di autoscontro e la rappresentazione dell'incuria totale di un comune. In poche parole è una vergogna totale. Sarebbe un ottimo servizio sulla città di Salerno per Striscia la Notizia”.