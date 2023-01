Cestini stracolmi di indifferenziato, bottiglie abbandonate ed erbacce: benvenuti nel parco dell'ex Salid

Cestini "scambiati" per pattumiere ed isole ecologiche, stracolmi di rifiuti di ogni genere, con interi sacchi di spazzatura infilati all'interno in modo improbabile. Ed ancora, bottiglie ai piedi delle panchine ed erbacce ovunque: questo il triste quadro del parco dell'ex Salid, abbandonato a se stesso e completamente alla mercè degli incivili.

La denuncia

"Quello che era un gioiellino verde di pulizia e cura si è trasformato in un luogo non ben definibile - commentano alcuni lettori - Possibile che l'amministrazione permetta ad un parco di ridursi in questo stato? Per non parlare dei vandali che si recano appositamente lì per abbandonare i sacchi dei rifiuti: siamo senza parole". Accorato, l'appello dei salernitano affinchè il parco venga ripulito e la manutenzione del verde immediatamente ripristinata.