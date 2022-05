Parco dell'ex Salid ancora chiuso: rovi e erbacce coprono persino le panchine

Tanta amarezza, in grandi e piccini, per l'attuale prolungata chiusura del parco dell'ex Salid. A differenza degli altri polmoni verdi cittadini, infatti, il parco della Lungoirno non gode ancora della manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Il fatto

Rovi e piante incolte caratterizzano l'area, prima tra le più curate, fino a coprire persino lo schienale delle panchine. Nonostante il verde sia stato abbandonato a se stesso, sono spuntate tante rose e continuano a crescere numerose particolari piante che caratterizzano il parco, quasi a mostrare come, anche senza l'uomo, seppur in modo "più selvaggio", la natura segua ugualmente il suo corso. In ogni caso, necessita di una ripulitura urgente il parco dell'ex Salid che, fino a quando è stato gestito, risultava un fiore all'occhiello per il decoro e la cura delle aiuole e degli alberi che lo rendono unico nel suo genere.