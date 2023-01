Parco giochi di via Galloppo chiuso da mesi, i residenti: "E' nel degrado, vergogna"

Degrado nel parco giochi di via Galloppo, nel quartiere di Torrione, che è ormai chiuso da mesi e di cui ormai nessuno si interessa più.

Le segnalazioni

Fra le maggiori criticità registrate - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - vi è la presenza di rifiuti in vari punti. Stesso discorso per quel che concerne la manutenzione, visibilmente carente, soprattutto per quel che concerne la sicurezza dei bambini. "Bisogna intervenire subito" chiedono i residenti, che vorrebbero di nuovo usufruire dell'area verde.