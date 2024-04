"Parco giochi di via Galloppo nel degrado, vanno riqualificati": l'appello dei residenti

Versa in condizioni di degrado il parco giochi di via Galloppo, nel quartiere di Torrione a Salerno. Da tempo - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - l’area verde, molto frequentata da famiglie con bambini e da gruppi di adolescenti, è stata abbandonata ed andrebbe riqualificata. L’auspicio è che vi sia un interessamento da parte dell’amministrazione comunale.