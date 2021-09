Il parco giochi di Torrione è nel degrado, la protesta dei residenti: "Cade a pezzi"

Giostrine rotte, panchine senza doghe in legno, pavimentazione gommata ormai da sostituire e quindi scivolosa oltre che assente in alcuni punti

/ Via Francesco Galloppo

Giostrine rotte, panchine senza doghe in legno, pavimentazione gommata ormai da sostituire e quindi scivolosa oltre che assente in alcuni punti. Ecco lo stato di abbandono e degrado nel quale versa il parco giochi di via Galloppo, a Torrione.

I dettagli

"Le giostrine sono rotte e di conseguenza pericolose - spiegano alcuni lettori, segnalando tutto alla nostra redazione -, pavimento disconnesso, tubi a vista dove è facile inciampare. Non c'è alcun controllo né pulizia: entra chiunque e sporca, anche i cani. La fontanella è rotta".