Cani al Parco del Mercatello, nonostante i divieti: "A volte non hanno neppure il guinzaglio"

Nuovi disagi al Parco del Mercatello e nelle zone limitrofe: a segnalarceli, alcuni lettori. In particolare, nonostante il divieto d'ingresso nell'area per i cani, numerosi proprietari di animali continuano a portare a spasso il loro Fido nel polmone verde, a volte lasciandolo anche senza il guinzaglio. "Ho portato i miei bambini a giocare - racconta una mamma salernitana - Non avevo messo in conto di dover fare attenzione anche per la presenza di cani senza guinzaglio: occorrerebbe qualche sanzione per chi trasgredisce le norme del parco".

Intanto, resta chiusa l'area di sgambamento per cani che si trova di fronte al parco del Mercatello: probabilmente, con la possibilità di fruire dell'area dedicata agli animali, calerebbe anche la presenza degli amici di zampa al parco. Discorso a parte merita l'abitudine di alcuni proprietari di passeggiare con i loro amici di zampa senza guinzaglio: tale comportamento, fatta eccezione, per l'appunto, per le aree di sgambamento, non è consentita dalla legge.

Foto di Guglielmo Gambardella