Parco di via Pironti chiuso e invaso dall'erba, un residente: "E' insostenibile"

Versa in condizioni di totale abbandono il parco pubblico situato in via Castelluccio-Via Pironti, chiuso da tantissimo tempo ed in attesa di manutenzione. L’ingresso è ostruito da rami potati (non si sa da chi). “La situazione nel rione Calcedonia è ormai insostenibile” denuncia un nostro lettore.

L'appello

L'auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi. E che vi sia una maggiore attenzione da parte degli uffici comunali del Settore Ambiente.