Passaggi a livello: tempi di attesa per gli automobilisti troppo lunghi a Roccapiemonte

Tempi di attesa per gli automobilisti troppo lunghi ai passaggi a livello, a Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano e il vicesindaco Roberto Fabbricatore, delegato ai trasporti, hanno nuovamente segnalato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) il disservizio, che si perpetua da alcuni mesi, circa i lunghi tempi di chiusura dei passaggi a livello nei territori di Roccapiemonte e Castel San Giorgio. Le attese alle barriere sono causa di profondi disagi per tante persone, il protrarsi della chiusura delle barriere stesse provoca molte ore di coda, causando altresì tempi di sosta prolungati con congestione del traffico a ridosso di incroci; anche sotto il profilo tecnico-ambientale, tali tempi non risultano ragionevoli.

Parlano il sindaco e il vicesindaco