Degrado a Pastena: via Filippo Rizzi è una micro discarica a cielo aperto

Degrado e proteste a Pastena, in via Filippo Rizzi. I residenti lamentano la presenza di rifiuti in strada e l'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha fatto luce sul disagio quotidiano.

I dettagli

Ci sono cassette "nascoste" nelle aiuole, abiti dismessi, scatole di medicinali, bottiglie di birra lasciate in strada. I residenti protestano e chiedono intervento immediato della polizia municipale per sanzionare gli incivili. Urge anche sfrondare gli arbusti. Gli alberi crescono rigogliosi e la loro folta chioma è molto vicina alle abitazioni. Nei giorni scorsi, le raffiche di vento hanno fatto ondeggiare pericolosamente i rami.