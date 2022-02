Rifiuti e sporcizia nelle strade di Pastena, un lettore: “Non se ne può più”

Situazione degrado e assenza di spazzamento in Via Raffaele Mauri e Via Loria, in pieno centro a Pastena. Le foto sono scattate alle 13 di oggi (1 febbraio 2022).

La segnalazione

Diverse segnalazioni sono state inviate anche a Salerno Pulita. Lo sporco accumulato è di almeno una settimana. “Non se ne può più” è lo sfogo di un nostro lettore. L’auspicio è che gli addetti alla pulizia intervengano tempestivamente per ripristinare il decoro nella zona.