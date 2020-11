Pavimentazione sconnessa: giovane in ospedale, nessun soccorso dai pedoni "per paura del Covid"

Attimi di spavento, ieri, a Salerno. Una giovane è inciampata sul marciapiede sconnesso in piazza Montpellier, nei pressi del parco Pinocchio, ma non ha voluto essere soccorsa dai passanti per paura del Covid.

I sanitari del 118, dunque, l'hanno condotta in ospedale per le cure del caso. Nervosismo e polemiche per la mancata manutenzione della pavimentazione nella zona.