Pedoni a rischio e cattivi odori sul ponte di via Cacciatori dell'Irno: l'appello

Pericolo imminente, numerosi appelli e, ad oggi, ancora nessuna risposta. Ci hanno inviato nuove segnalazioni i residenti di via Baratta e i frequentatori della Lungoirno, zona cittadella, preoccupati per la viabilità e la loro incolumità. Sì, perchè senza un impianto semaforico sul ponte di via Cacciatori dell'Irno, i pedoni che attraversano la strada verso via Baratta o verso via Dalmazia si espongono a quotidiani pericoli, a causa dell'alta velocità delle vetture in corsa che, specie dietro la curva nei pressi del faro della Giustizia e a quella sita esattamente di fronte, hanno scarsa visibilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

"Basterebbero un paio di semafori per garantire ai pedoni di non essere travolti da auto e scooter in corso", sottolineano a gran voce i residenti che, inoltre, chiedono anche la recinzione delle aiuole nei pressi del faro della Giustizia, dove, puntualmente, i proprietari di animali portano i loro Fido a fare i loro bisogni, sporcando la strada a tutto danno delle sue condizioni igienico-sanitarie, specie con il caldo estivo. "Sarebbe sufficiente una recinzione per impedire che i cani possano trasformare il prato le aiuole in un tappeto di escrementi: attualmente la zona è stata ripulita ma, senza recinzioni, siamo certi, tra qualche giorno tornerà ad essere teatro di inciviltà: attraversare quel marciapiede implica turarsi il naso per il cattivo odore".