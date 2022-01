Nuova perdita d'acqua in strada: i residenti temono nuovi disagi

Nuova perdita d'acqua, a Torrione, in via Alfredo De Crescenzo. Nella stessa zona, qualche giorno fa, si era allagata la strada per via della rottura di una tubatura, con diversi disagi per i residenti a causa di una sospensione idrica durata ore.

L'auspicio è che l'inconveniente non si ripeta, ma ciò che è certo, è che un notevole spreco di acqua pubblica sia stato registrato anche stasera.

Foto di Guglielmo Gambardella