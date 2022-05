Perdita d'acqua in via Abbignenti: l'appello di un lettore

Perdita d'acqua a Salerno, in via Filippo Abbignenti. "E' scoppiata una tubatura ed è fuoriscita una enorme quantità di acqua dall'asfalto", come ci ha segnalato un lettore.

L'appello

"Perché non si sfruttano i fondi del PNNR per un bel progetto di sistemazione definitiva della rete idrica?", si domanda l'utente. Accorato, in ogni caso, l'appello per un rapido intervento, anche al fine di limitare lo spreco d'acqua pubblica.