Perdita d'acqua in via Quintona Di Vona, l'amarezza dei residenti: "Nessuno interviene"

Una grossa pozzanghera, provocata probabilmente da una perdita d’acqua, è presente ormai da mesi in via Quintino Di Vona, nel popolo quartiere Sant’Eustachio a Salerno. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, la situazione è sempre la stessa.

L'appello

I residenti chiedono l’intervento immediato da parte degli uffici addetti alla manutenzione della strada. “Ci sentiamo abbandonati, anche per risolvere un piccolo problema ci vogliono mesi e mesi2 si lamentano gli abitanti.