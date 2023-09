"Perdita d'acqua in via Vecchia Brignano, mio fratello disabile non riesce ad uscire": la denuncia di una residente

Ancora disagi nella frazione in via Brignano Superiore, a Salerno, dove da tantissimo tempo gli abitanti segnalano una grave perdita d’acqua in via Vecchia Brignano (nella discesa che conduce al civico 5). “Stamattina (ieri per chi legge, ndr) dopo tanti solleciti sono venuti ad aggiustare la perdita, chiudendo la strada, se ne sono andati, hanno messo un rattoppo di asfalto, ma c'è la perdita più di prima” denuncia alla nostra redazione una lettrice che abita nella zona.

Le criticità

“Ora io vorrei che date voce a questo disagio. La strada non è per niente facile per chi ha problemi di deambulazione. Ho un fratello disabile e non può più camminare su per quella strada o scendere. Non so più a chi rivolgermi. L'ho riferito ai vigili urbani, il comitato di quartiere si è adoperato. Purtroppo senza nessun esito. Io e i residenti abbiamo bisogno dell'asfalto su per quella strada” conclude la nostra lettrice.