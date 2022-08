Perdita d'acqua in via Mobilio, incivili in larghetto San Giovanni: le segnalazioni

Incuria e abbandono regnano a Salerno. Per iniziare, è stata segnalata una perdita d'acqua che dura da mesi, in via Mobilio, all'angolo di via Trani. Diverse le telefonate a Salerno Sistemi da parte degli utenti, alle prese anche con il muschio formato sul marciapiede.

Intanto, a Larghetto fra Giovanni, incivili continuano a depositare rifiuti: l'auspicio è che la zona venga ripulita al più presto.