Perdita d'acqua in via Demetrio Moscato, un lettore: "E' da un anno che non viene riparata"

Perdita di acqua, da quasi un anno, in via Demetrio Moscato, nella zona Carmine. Dopo tante segnalazioni a Salerno Sistemi e alla Polizia Municipale, nulla è stato risolto, come denuncia un nostro lettore.

La richiesta

"È in pericolo anche la stabilità manto stradale: che il tratto venga ripristinato al più presto", ha concluso l'utente, rivolgendo il suo appello al Comune.