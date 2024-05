"Non solo erbacce, ora spuntano anche i broccoli nelle aiuole": la denuncia di una salernitana

Non solo erbacce, ora crescono anche verdure nelle aiuole salernitane. Lo denuncia una residente di via Cacciatore, Fulvia Ritonnale che, attraverso la pagina social "Cosa c'è che non va a Salerno" ha puntato i riflettori su una presunta pianta di broccolo nell'aiuola sotto casa sua. La segnalazione della cittadina ha evidenziato lo stato di incuria in cui versano diverse aree del verde pubblico, specie in via Cacciatore, dove, con l'arrivo dell'estate, i residenti temono la proliferazione di insetti molesti a causa della mancata manutenzione. Si auspica, dunque, una maggiore attenzione da parte del Comune in tutta la zona.