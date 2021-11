Piazza della Libertà e la viabilità: è tutto pronto per la nuova segnaletica

E' tutto pronto per la nuova segnaletica in Piazza della Libertà. Solerti operai, come documentano le foto realizzate da Antonio Capuano, stanno procedendo ad ultimare i lavori.

Gli interventi

E' in corso la segnaletica orizzontale per l'uscita dai parcheggi interrati di piazza della libertà, da via Sandro Pertini. Segnaletica orizzontale per l'entrata ai parcheggi interrati di piazza della libertà, tra il Crescent e il molo Manfredi.