Piazza Matteo Luciani, allarme sicurezza e degrado: la protesta dei residenti

"Abito in Piazza Matteo Luciani, e da qualche tempo non si vive più tranquilli come qualche anno fa: sono state compiute rapine a danno di qualche persona e di negozianti nella propria attività commerciale". Alla redazione di Salerno Today giunge la segnalazione-sfogo di un lettore, che è un po' il "termometro" del disagio vissuto dai residenti.

Lo scenario

I cittadini non si sentono al sicuro. "Vorrei far capire a chi ci governa - prosegue il lettore - che non è più il tempo di restare inoperosi e che bisogna darsi una mossa: Piazza Matteo Luciani è diventata invivibile anche per la continua assenza degli agenti di polizia municipale e di Salerno Mobilità. Ci sono, infatti, auto in doppia sosta su tutti i lati della strada già dalle prime ore del mattino in quanto molte persone, tra le quali extracomunitari, occupano i posti auto che si rendono liberi di volta in volta. Dovrebbe essere tutelato chi paga il ticket per un anno o per tre, da residente. E' molto difficile che intervenga un agente di polizia municipale. E' sufficiente rivolgere lo sguardo all'altezza del distributore di carburante chiuso da anni: auto parcheggiate a pettine, che molto spesso non danno la possibilità ad un mezzo di soccorso di poter svoltare per dirigersi o per Via Monti o per le Galesse. Via Monti è assalita quotidianamente da auto di non residenti: gli automobilisti parcheggiano come barbari e nei modi più impensati. Chiedo al sindaco rieletto, Vincenzo Napoli, ed al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, quale sia il futuro di quel distributore chiuso da anni. Faccio appello al Questore ed al Prefetto, affinché si adoperino verso chi è preposto a far rispettare le regole della strada e del vivere civile. L'auspicio è che i cittadini non siano costretti a difendersi da soli. Faccio appello al senso civico di tutti, affinché non venga vanificato il lavoro delle forze dell'ordine. Per fortuna esistono i Falchi, che monitorano le nostre zone".